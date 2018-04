Dourados Cão farejador rastreia três toneladas de maconha em caminhão de recicláveis "O homem preso afirmou a PF que levava a carga para São Paulo"

Foto: Reprodução/Osvaldo Duarte

Caminhão carregado com aproximadamente três toneladas de maconha foi apreendido na madrugada desta terça-feira (24/4), em Dourados, após ação conjunta entre policiais militares do Canil e da ALI (Agência Local de Inteligência) e a Polícia Federal. O flagrante ocorreu no Jardim Guanabara e resultou na prisão de um homem.

Valter Marcelo Deneu, 41, morador no mesmo bairro e motorista do Mercedes Benz 1113 azul, placas HQG-8367, acabou levado pelas equipes.

Segundo o Dourados News a abordagem ocorreu no cruzamento das ruas Monte Alegre e Maipú por volta de 3h30.

Durante a conversa, Valter foi questionado sobre o destino e o que levava na carroceria. Aos policiais ele afirmou seguir viagem até São Paulo (SP) com garrafas pet para reciclagem.

Com a ajuda do cão farejador da PM, vários tabletes de maconha acabaram apreendidos. Perguntado sobre o entorpecente, ele negou saber da existência.

Levado ao 3º Batalhão de Polícia Militar de Dourados, a expectativa é que a droga ultrapasse as 3 toneladas após pesagem. A ocorrência deve ser encaminhada posteriormente até a Polícia Federal.