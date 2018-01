Nioaque Capturado andando a pé por rodovia irmão que matou gêmeo O homem é acusado de matar o próprio irmão a tiros

Gilberto Gomes Tadim, de 38 anos, foi preso em flagrante tentando chegar a pé ao município de Nioaque, a 179 quilômetros de Campo Grande, na noite do último domingo (21). Ele é suspeito de matar a tiros o irmão gêmeo, Gilmar Gomes Tadim, na residência onde eles moravam com a família, no município de Guia Lopes da Laguna.

Segundo informações da Polícia Civil, equipes conseguiram localizar o suspeito, andando pela rodovia BR-060, após populares darem informações sobre seu paradeiro. A prisão aconteceu no mesmo dia do crime.

Com Gilberto, foram encontrados a arma usada no crime e seis munições, três delas deflagradas. Preso pela equipe de plantão do município de Jardim, ele foi encaminhado para Guia Lopes e, em seguida, encaminhado novamente para delegacia em Jardim, onde aguarda decisão da Justiça.

Caso

O suspeito estava desaparecido desde às 10h do dia 21 de janeiro, quando teria efetuado ao menos dois disparos contra o irmão, em uma residência do centro da cidade de Guia Lopes da Laguna, a 227 quilômetros da Capital.

De acordo com o relato de um irmão dos gêmeos, o suspeito teria chegado em casa, colocado café em um copo e ido para frente da residência onde sentou para tomar a bebida. Em seguida, o mesmo teria retornado ao imóvel, efetuado os disparos e saído correndo do local.

Na fuga, o suspeito ainda teria atirado para dentro da casa e quebrado uma janela de vidro. A mãe dos irmãos também estava no local no momento da confusão. A vítima foi encontrada caída, já sem vida, no chão do banheiro da residência. Um dos tiros acertou o pescoço de Gilmar, enquanto o outro pegou na região do abdômen.