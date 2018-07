Departamento de Operações de Fronteira Carga com 45 mil pacotes de cigarros contrabandeados é apreendida

Uma carreta bitrem carregada com 45 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai e sem a documentação de regularidade fiscal, foi apreendida por policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) na manhã desta quarta-feira (18), por volta das 7 horas.

A apreensão ocorreu durante abordagem do policiamento para fiscalização na região de Maracaju, em uma estrada vicinal.

O condutor tentou fugir em alta velocidade, mas foi abordado após acompanhamento tático. Questionado sobre a carga de cigarros, o homem disse que pegou na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero e levaria para o Estado de Goiás.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal de Ponta Porã para os procedimentos legais.