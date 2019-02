"CAMINHÃO DO LEITE" Carga de 479 tabletes de cocaína avaliada em R$ 15 milhões é apreendida em MS Três acabaram presos na MS-145

Os suspeitos foram presos próximo ao município de Deodápolis. Foto: Divulgação/PM

Adail Almada, de 47 anos, Felipe Bezerra Moreira Nice, de 29 anos e Leidiane Bezerra de Souza, de 28 anos, foram presos na MS-145, na noite desta terça-feira (19), suspeitos de estarem atuando como batedores de uma carga de 537 quilos de cocaína, avaliada pela polícia militar em cerca de R$ 15 milhões. Os suspeitos foram presos próximo ao município de Deodápolis.

Conforme registro, a carga de cocaína foi apreendida no interior de um caminhão Mercedes Benz, modelo que transporta laticíneos, conduzido por Adail, após a prisão do casal Felipe e Leidiane que seguiam em um Hyaundai HB-20 e teriam trocado mensagens com o caminhoneiro, informando como estaria o trajeto a sua frente. Toda a ocorrência foi encaminhada à Fátima do Sul.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para dar suporte e cortar a lataria do caminhão tanque. A cocaína, dividida em 479 tabletes, foi levada até a delegacia de Deodápolis

Os três suspeitos acabaram autuados em flagrante pelo tráfico de drogas. A polícia não divulgou para onde a droga seria transportada.