Tráfico de drogas Carga com mais de 200kg de cocaína é apreendida em MS; 3ª maior do ano

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na manhã de quarta-feira (16) por volta de 9 horas, uma carreta vermelha transportando 220 quilos de cocaína que seriam levados para o Estado do Paraná, segundo o condutor e proprietário do caminhão.

A maior apreensão de cocaína do Mato Grosso do Sul e a 3ª maior do Brasil, em 2018, ocorreu durante abordagens do bloqueio policial para fiscalização na rodovia MS-386, entre Ponta Porã e Amambai.

Durante a vistoria veicular, os policiais localizaram o entorpecente escondido em um compartimento disfarçado, conhecido no mundo do crime como “mocó”.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) e o condutor autuado, em flagrante, por Tráfico de Drogas.