Narguilé Carga contrabandeada de narguilé avaliada em R$ 30 mil é apreendida

Policiais civis do SIG (Setor de Investigações Gerais) de Nova Andradina, apreenderam na noite de quarta-feira (24/10), um carregamento ilegal de narguilé. A ação aconteceu na MS-141 e a mercadoria estava num Fiat Strada com 55 caixas do contrabando vindo do Paraguai.

De acordo com o Nova News a ação ocorreu durante diligências pelas estradas rurais da região visando interceptar carregamentos de drogas que abastecem as “bocas de fumo” no município.

Ao avistar o veículo, a polícia deu ordem de parada, porém, o motorista parou o carro e correu para o mato.

Os policiais encontram durante a vistoria na pick-up as caixas de essência para narguilé da marca Volker, com aproximadamente 650 pacotes de essência com aromas variados, carga essa que tem um valor aproximado de R$ 30 mil.

Ainda conforme o Nova News, o carro e a carga foram levados para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina.