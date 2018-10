Tráfico Carga de cigarros contrabandeados avaliada e R$ 1,4 milhão é apreendida em MS Motorista deixou no lava-jato e fugiu

Carga de contrabando de cigarros foi apreendida e levada para Delegacia de Polícia Federal da Capital Foto: Reprodução/PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu nesta terça-feira (30) caixas com 281 mil maços de cigarros contrabandeados - carga avaliada em R$ 1,4 milhão - em uma carreta abandonada na BR-163.

Após denúncia, a equipe policial localizou a carreta M. Benz/Axor com placa de Maringá (PR) abandonada no km 482. O cavalo-trator estava com as portas destrancadas e sem as chaves. Dentro do veículo, foram encontrados os documentos da carreta e as notas fiscais.

A PRF fez buscas pelo suspeito, mas sem sucesso. Um funcionário de um lavo-jato, no entorno, relatou à polícia que, o motorista deixou a carreta no local para lavar e saiu.

Caixas com 281 mil maços de cigarros estrangeiros foram apreendidas. Um prejuízo ao contrabando de R$ 1.406.000,00 (um milhão quatrocentos e seis mil reais). A carreta, a carga de cigarros e os documentos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Campo Grande.