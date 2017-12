Tráfico Carga de cigarros do paraguai apreendida vale R$ 15 milhões no Brasil "É a maior prisão já realizada pela DOF este ano; apreendeu 8 carretas carregadas de cigarros do Paraguai"

A polícia especial de Departamento de Operações de Fronteira (DOF), apreendeu na madrugada da quarta-feira (06), um carregamento de cigarros contrabandeados do Paraguai, a apreesão foi feita em Maracaju – a 160 km de Campo Grande. De acordo com a DOF esse carregamento apreendido equivale a tudo que o Grupo já havia recolhido entre outubro e novembro deste ano. Os 390 mil pacotes de cigarros de oito marcas diferentes têm um valor total superior a R$ 15 milhões, considerando a venda dos produtos no varejo.

Ainda segundo o Departamento, trata-se da maior apreensão realizada pelo DOF neste ano. Os cigarros eram levados em oito carretas, que seguiam do Paraguai rumo a Campo Grande.

Em média, cigarros fabricados no Paraguai são vendidos ilegalmente no Brasil a R$ 4 o maço. Cada pacote, por sua vez, tem 10 maços, perfazendo assim R$ 40. Com a quantidade apreendida em Maracaju nesta madrugada, a movimentação financeira com a venda dos produtos chegaria facilmente a R$ 15,6 milhões.

O carregamento foi apreendido por volta das 2h na MS-164, entre o distrito de Vista Alegre e Maracaju –uma rodovia comumente usada por quem viaja entre Campo Grande e o Paraguai e também rota de contrabandistas com destino aos principais centros consumidores no Brasil.

Os motoristas das carretas levaram consigo R$ 32,9 mil em dinheiro, supostamente para pagar propina em barreiras de fiscalização e evitar a apreensão da droga. A carga e os veículos usados no transporte (três carretas, três bitrens e dois caminhões-baú) foram levados para Dourados, onde o DOF realizou a contagem dos cigarros.