Avenida Gunter Hans Carga de cocaína avalidada em R$ 1 milhão é apreendida na Capital 'Uma mulher de 37 anos quem levava a carga juntamente com o filho menor'

Policiais do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) apreenderam na noite de ontem, quinta-feira (8) trafegando pela Avenida Gunter Hans, região sul de Campo Grande, carregamento avaliado em R$ 1 milhão em pasta base de cocaína.

A droga estava escondida no assoalho e na traseira dos bancos de um veículo modelo Nissan Versa, que saiu do Paraguai com destino a São Paulo. No total, foram encontrados 97.100 quilos de cocaína. A condutora, Daianny Cristina Aguilera, de 37 anos, seguia com o filho de 17 anos no veículo. Ela foi autuada em flagrante.

Ainda segundo a polícia a apreensão ocorreu durante operação pela região, na saída para Sidrolândia. O veículo foi abordado em frente ao Hospital Adventista do Pênfigo. Questionada pelos agentes, a traficante confessou que trouxe o veículo até a Capital, de onde um outro comparsa o levaria até São Paulo.

Ainda segundo o Bope, se entregue no destino a droga seria vendida por quase R$ 2 milhões.