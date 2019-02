TRÁFICO Carga de cocaína de R$ 1,5 milhão é apreendida em Goiânia com morador de MS Jovem de Itaporã-MS

Carga e veículo apreendidos pela PRF em GO Foto: Reprodução/Mais Goiás

Foi preso um jovem de 22 anos, morador de Itaporã, o suspeito estava com 71 quilos de cocaína, na cidade de Jataí (GO). O jovem não teve nome divulgado, pois conforme a polícia haverá desdobramentos sobre qual seria o destino do carregamento.

Segundo o site goiano, Mais Goiás, a POlícia Rodoviária Federal (PRF), a carga foi descoberta em um posto de combustíveis na BR-346, isso após, o dono do posto desconfiar de um cliente em um Fiat/Strada, este, que abastecia no lugar.

Com isso, a polícia foi até o local, abordado, o condutor do veículo apresentou nervosismo. Realizado vistoria no carro, com placas de Itaporã, foram encontrados 67 tabletes de cocaína, que pesada, somou 71 quilos da droga, segundo a polícia a carga estaria avaliada em cerca de R$ 1,5 milhão.

Questionado pelos policiais, o motorista revelou, que pegou a droga em Pedro Juan Caballero, no Paraguai e entregaria em Goiânia (GO). Ele receberia R$ 6 mil pelo transporte.

Preso em flagrante, o suspeito foi encaminhado, juntamente com a droga e o carro, à Delegacia de Polícia Civil de Jataí para os procedimentos cabíveis. A passageira do veículo, namorada do motorista, foi ouvida e liberada.