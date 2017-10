Bataguassu Carreta bate de frente com carro e acidente por ter sido causado por falta de sinalização "A pista está sendo revitalizada e por isso não tem sinalização; site do interior diz que isso pode ter gerado acidente"

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Colisão frontal entre carreta e carro de passeio deixou um homem gravemente ferido na noite do domingo (08), na altura do Km 16 da rodovia BR-267, no trecho que liga a cidade de Bataguassu, ao Distrito de Nova Porto XV, na divisa com o estado de São Paulo.

De acordo com o site local 'Da Hora Bataguassu', o acidente ocorreu quando o motorista, de 54 anos, de um Ford/Escort, com placas de Araçatuba, São Paulo, que seguia em direção a Nova Porto XV, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com uma carreta com placas de Indiana, também de São Paulo, dirigida por um homem de 37 anos.

Com o impacto, o motorista do Escort ficou preso às ferragens e foi retirado por uma equipe do Corpo de Bombeiros, com suspeita de fratura em um dos braços e pernas, além da suspeita de traumatismo craniano.

De acordo com o condutor da carreta, ele ainda tentou desviar e evitar a colisão, porém sem sucesso, não evitando o acidente. A carreta saiu da pista e colidiu com uma árvore às margens da rodovia, onde acabou parando. O motorista da carreta não teve ferimentos.

Parte da carga de tinta que era transportada na carreta foi danificada, o que gerou um grande vazamento do produto pelas laterais da carreta.

Segundo o site Da Hora Bataguassu, no local onde ocorreu a colisão não existe nenhum tipo de sinalização horizontal na pista por conta de a rodovia estar passando por uma revitalização e estar recebendo uma nova camada de asfalto, sendo toda a sinalização de solo apagada, o que acaba gerando grande dificuldade para os condutores que trafegam durante à noite e durante a passagem com outro veículo que siga no sentido contrário.