Carreta carregada com cigarros é encontrada em chamas na MS-080 Motorista do veículo fugiu para não ser preso

Policiais militares rodoviários encontraram baú de carreta conhecida como "câmara fria" em chamas com várias caixas de cigarros contrabandeados. Caso foi registrado ontem (25), no acostamento da rodovia MS-080, no quilômetro 34, em Rochedo. De acordo com a polícia, condutor do veículo desengatou o cavalo trator e fugiu, deixando o baú com placas do Paraná para trás .

Segundo informações da PMR, quando equipe chegou no local, encontrou apenas parte da carga contrabandeada, totalmente queimada. Não há informação da quantidade de cigarros que eram transportados.

O Corpo de Bombeiros controlou as chamas, que provavelmente começaram na parte traseira do veículo.

O baú que também ficou parcialmente destruído e os cigarros foram encaminhados até a Receita Federal de Campo Grande. Parte da rodovia foi interditada durante a retirada da estrutura da carreta. Apenas às 18h de ontem, a pista foi liberada totalmente para o tráfego de veículos.