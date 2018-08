Campo Grande Carreta com algodão tomba e interdita anel viário da Capital Carregamento saiu do Mato Grosso e ia para Santa Catarina

Por: Correio do Estado

Foto: Valdenir Rezende/Correio do Estado

Uma carreta carregada de pluma de algodão tombou na rotatória do anel viário de Campo Grande, na saída para São Paulo, no início da tarde de hoje (14). Carregamento saiu do Mato Grosso e tinha como destino o estado de Santa Catarina.

Não há informações sobre a causa do acidente. A rodovia ficou interditada até que a carreta fosse destombada e retirada do local. No momento, a pista está parcialmente interditada para que a carga que se espalhou pela pista seja removida.

O motorista, que tem cerca de 50 anos de idade, não se feriu. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da concessionária CCR MSVia foram ao local para controlar o trânsito e liberar a via.