"Lamborghini" Carreta é presa com 100 quilos de cocaina com nome de carro de luxo "A droga estava na cabine da carreta com 31 uma toneladas de soja qeu seguia para o porto de Paranaguá no Paraná"

Por: Tero Queiroz 04/07/2017 às 09:21

Foto: Reprodução/PF Anderson Junior Vargas Batista (38), foi preso na madrugada desta terça-feira (4) transportando cerca de 100 quilos de cocaína em uma carreta carregada com soja, na BR 463, KM 67, região da Pedreira, em Dourados. De acordo com informações da PF (Polícia Rodoviária Federal), que realizou a apreensão por volta das 5 horas, o veículo foi carregado em Ponta Porã e tinha como destino final o porto de Paranaguá (PR). Foto: Reprodução/PF A carga de soja é de cerca de 31 toneladas. A droga estava distribuída em tabletes e escondida em compartimentos falsos na cabine. Ainda segundo o registro o motorista é morador de Ponta Porã. Nas embalagens contendo a cocaína, há uma foto de um carro de luxo com a identificação "Lamborghini". O reboque e a carreta, uma Iveco 380 de cor branca, têm placas de Ponta Porã. Galeria