Vicentina Carreta pega fogo em pátio de combustível O motorista ainda conseguiu dá marcha ré tirando o veículo do meio do posto e levando até a Avenida Padre José Daniel.

Foto: Ribero Júnior / SiligaNews

Uma carreta que descarregava combustível no Posto Valenciano pegou fogo agora a pouco, em Vicentina. O motorista ainda conseguiu dá marcha ré tirando o veículo do meio do posto e levando até a Avenida Padre José Daniel.



Logo depois houve explosão que pôde ser ouvido há cerca de 40 quilômetros de distância, conforme apurou o Portal Siliga News.



No momento do fato o Corpo de Bombeiros de Fátima do Sul atendia incêndio do Bosque da Paz, naquela cidade.

Neste momento os militares estão no local trabalhando para conter as chamas. Atendem o caso dois caminhões dos Bombeiros e dois caminhões pipa da Usina de Vicentina.



A Polícia Militar de Vicentina e Fátima do Sul estão no local isolando a área. Neste momento foi cortada a energia elétrica das proximidades do local.



Não há registro de feridos.