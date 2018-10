Goiás Carreta roubada em Goiás é recuperada pela polícia em MS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou no início da manhã desta quinta-feira (25/10), em Eldorado, uma carreta que havia sido roubada em Goiás e seguiria para a região de fronteira. De acordo com a ocorrência, a ação policial aconteceu durante fiscalização de rotina dos policiais na BR-163.

Os agentes deram ordem de parada ao veículo que estava sendo conduzido por um homem de 29 anos que não teve o nome revelado. A carreta Scania/R440 tem placas de Jataí (GO).

Enquanto os policiais verificavam os documentos da carreta, o homem apresentou ansiedade e nervosismo, o que levantou a suspeita dos agentes, que ao conferir os sinais identificadores do veículo, constaram que as placas originais são da cidade de Porto Nacional, no Tocantins.

Além disso, o documento era roubado da Sede do Ciretran (Circunscrição Regional de Trânsito) no dia 28 de junho do ano passado.

Questionado, o motorista informou que pegou a carreta com semirreboque na cidade de Rio Verde (GO) e levaria para Curitiba (PR) para carregar. Ele não soube informar o nome dos proprietários do veículo, nem quem o contratou para a viagem.

No interior da cabine foi encontrado um aparelho ‘jammer’, um tipo de bloqueador de sinal.

Em contato com o proprietário, ele informou à PRF que a empresa de monitoramento havia perdido o sinal da carreta na cidade de Jataí (GO) na madrugada desta quinta-feira. Segundo ele, o motorista estava em Quirinópolis (GO) e confirmou que a carreta fora roubada no município.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal em Naviraí com o conjunto de veículos.