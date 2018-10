Maconha Carro abandonado é apreendido com mais de 300kg de maconha

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), encontraram e apreenderam por volta das 0h05 desta terça-feira (23/10), um carro VW/Voyage, que estava abandonado na estrada da Cascalheira, próximo a Melancia, em Amambai.

De acordo com o boletim de ocorrência, no interior do veículo foram encontrados vários tabletes de maconha que após pesagem totalizaram 310kg do ilícito.

O utilitário que não estava com a chave na ignição foi levado juntamente com a droga para a Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) em Dourados.