MS-450 Carro capota e deixa amigos presos nas ferragens Vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros, mas não correm risco de morte

Dois amigos de Campo Grande ficaram feridos em acidente de trânsito ocorrido no início da tarde desta segunda-feira, na rodovia MS-450, em Aquidauana. Automóvel Ford Ka que ocupavam saiu da pista e capotou enquanto eles seguiam sentido distrito de Camisão.

As vítimas ficaram presas nas ferragens e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros, mas não correm risco de morte, pois tiveram apenas escoriações e ferimentos leves, segundo informado preliminarmente.

O rapaz de 18 anos conduzia o veículo acompanhado do amigo, de 25 anos, quando a cerca de 15 quilômetros depois de Aquidauana, perdeu o controle da direção. O automóvel desceu o barranco e capotou, deixando o condutor com as pernas para fora.

De acordo com bombeiros que estavam no local, o acidente teria ocorrido quando o motorista tentou regular o ar condicionado. Eles foram socorridos e encaminhados para o pronto-socorro.