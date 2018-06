Trânsito Carro da prefeitura capota após acidente em cruzamento "O Punto, ocupado por dois homens, seguia pela rua Paissandu, quando colidiu na lateral do Fiat Doblô da SAS"

Viatura da SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social) capotou na tarde de ontem, quinta-feira (28) no cruzamento das ruas Paissandu e Orfeu Baís, em Campo Grande, depois de ser atingido por um por um Fiat Punto que teria invadido a preferencial.

Testemunhas contaram que o Punto, ocupado por dois homens, seguia pela rua Paissandu, quando colidiu na lateral do Fiat Doblô da SAS onde estavam três servidores do Município. Com o impacto, o veículo funcional capotou e parou com as rodas viradas para cima.

O carro da prefeitura ficou destruído e o segundo automóvel envolvido no acidente teve a parte da frente danificada. Por causa do acidente o trânsito ficou lento na região.

*Fonte: por Clayton Neves e Maisse Cunha