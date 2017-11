Afonso Pena Carro fura sinal, é atingido por caminhonete que estava a 160 km/h e mulher morre Condutor da Nissan Frontier fugiu do local do acidente de trânsito

Por: Correio do Estado

Foto: Divulgação

Carolina Albuquerque Machado, 24 anos morreu depois de furar sinal vermelho e ter o veículo atingido por uma caminhonete modelo Nissan Frontier, que estava em alta velocidade. Acidente de trânsito aconteceu por volta de 0h30 de hoje, na Avenida Afonso Pena, região do Bairro Santa Fé, em Campo Grande.

Conforme informações do Batalhão da Polícia Militar de Trânsito (BPTran), condutor da caminhonete seguia pela avenida, sentido Parque dos Poderes / Centro, a uma velocidade aproximada de 160 km/h, quando colidiu contra a lateral de veículo Fox, conduzido por Carolina, que teria avançado sinal vermelho para transitar pela Avenida Paulo Coelho Machado.

Na ocasião, caminhonete era conduzida por rapaz de 23 anos, que fugiu. No local do acidente permaneceu o irmão dele, 21 anos, que foi socorrido.

Já o Fox parou a cerca de 110 metros do ponto de colisão. Carolina chegou a receber atendimento, mas morreu enquanto era socorrida no local. Veículo também era ocupado por uma criança de 4 anos, que estava no banco de trás, na cadeirinha, mas sem cinto de segurança e foi socorrida.