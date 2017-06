Crueldade Casal atrai jovem até milharal o estrangula e mata com várias facadas "O casal alega que a intenção era castigar e não matar"

Foto: Reprodução/Maracaju Speed

O casal Everton Palácios da Silva (22), e Laura Adelicia Ortiz de La Cuevas (28), foi preso na segunda-feira (26), acusados pela morte do jovem Diego Romário Freitas da Silva (22), em Maracaju,- distante 162 quilômetros de Campo Grande.

O corpo da vítima foi encontrado em meio a um milharal com um corte no pescoço. A motocicleta do jovem não estava no local.

De acordo com o site local Maracaju Speed durante as investigações a polícia conseguiu chegar até aos autores.

Ainda segundo informações do registro, o casal atraiu o jovem ao milharal, em seguida Everton estrangulou Diego até que ele desmaiasse e desferiu golpes de canivete em seu pescoço. Na terça-feira (27) será feita a audiência de custódia para que seja decidido para qual estabelecimento penal o csal será encaminhado.

De acordo com informações, o casal teria preparado uma emboscada para o jovem após Laura descobrir troca de mensagens entre o namorado e a vítima. O casal teria atraído o jovem até o milharal com a intenção de agredi-lo e fazer com que Diego parasse de perturbar os autores, o que acabou na morte do jovem.