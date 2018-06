Trânsito Casal de idosos morre em acidente de trânsito no centro da Capital Colisão ocorreu no cruzamento da Rua Anhanduí com a Marechal Rondon

Foto: WhatsApp/Correio do Estado

Acidente de trânsito entre dois carros ocorrido por volta das 05h30 desta sexta-feira, na área central de Campo Grande, terminou com a morte de casal de idosos. Um Fiat Uno e um Corsa Sedan colidiram no cruzamento da Rua Anhanduí com a Rua Marechal Cândido Rondon.

Informações preliminares apontam que os idosos estavam no Corsa. O outro envolvido, motorista do Uno, foi socorridos pelo Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado à Santa Casa.

Com a força do impacto, os automóveis chegaram a capotar, parando lado a lado com as rodas para cima. A Polícia Militar de Trânsito isolou a área para que a Polícia Civil e a perícia técnica possam colher informações sobre as circunstâncias dos fatos.