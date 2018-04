Tráfico de drogas Casal do MS é preso com cocaína avaliada em R$ 8,6 milhões no Paraná Ação é resultado de trabalho das polícias Federal, Civil e Militar em Maringá

Ação conjunta entre a Polícia Federal, Polícia Civil e canil do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Paraná resultou na prisão de casal sul-mato-grossense que transportava 287 quilos de cocaína pura. O flagrante aconteceu ontem, na rodovia PR-323, região do município de Maringá (PR). A carga está avaliada em aproximadamente R$ 8,6 milhões.

Segundo nota, os policiais federais receberam denúncia anônima e, juntamente com policiais civis de Maringá e de Paranavaí (PR), se posicionaram em pontos estratégicos da via, a fim de monitorar a carreta bitrem que seguia com a droga. Uma das equipes flagrou o veículo e conseguiu abordá-lo, solicitando apoio do canil.

Os cães farejaram o material mesmo escondido em meio a toneladas de soja. O caminhão foi encaminhado para uma empresa cerealista da região, onde a soja foi removida. Os tabletes estavam em fundo falso que podia ser acionado de forma hidráulica. O motorista e a esposa foram autuados em flagrante por tráfico.

Para não atrapalhar as investigações, a polícia não revelou a origem e o destino exatos da carga, mas confirmou que o casal é sul-mato-grossense. De acordo com a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) de Mato Grosso do Sul, em grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro, o quilo da cocaína pura (cloridrato) pode valer até R$ 30 mil.