349 munições Casal é preso com arsenal suspeito de alugar para práticas de crimes "No total, foram apreendidos cinco armas de fogo, sendo duas pistolas 380, um revólver calibre 48, uma garrucha 32 e uma espingarda 22"

Adilton Diego Lopes (31), e Hemilly Maciel dos Santos (19), foram presos pelo GOI (Grupo de Operações e Investigações), com arsenal de armas e 349 munições de vários calibres, na noite de ontem, segunda-feira (18), no Bairro Aero Rancho em Campo Grande.

Segundo a polícia, foram apreendidas cinco armas de fogo, sendo duas pistolas 380, um revólver calibre 48, uma garrucha calibre 32 e uma espingarda calibre 22. Também foram localizados 239 munições de calibres 22, 77, 380, 357, 635, 38, 40 e 9 milímetros.

Ainda conforme o GOI, o arsenal foi encontrado na casa de Hemilly. A suspeita é de que os presos alugavam as armas para crimes. Ainda não há informação de como as armas foram adquiridas pelo casal. O caso será investigado pela 5ª Delegacia de Polícia Civil do Bairro Piratininga.