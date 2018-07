'Tribunal do crime' Casal é preso com pistóla de uso restrito em barraco no Caiobá "Ele confirmou que estavam ali porque a companheira seria julgada por uma facção"

Por: G1/ Reproduzido por Tero Queiroz 26/07/2018 às 08:44

Uma jovem de 25 anos e um homem de 29 foram presos na noite de quarta-feira (25), em Campo Grande, com uma pistola calibre 9 milímetros pertencente ao Exército Brasileiro, segundo informações da Polícia Militar (PM). De acordo com o boletim de ocorrência, a PM recebeu denúncia de que uma jovem havia sido sequestrada, estava em cárcere e seria julgada pelo 'tribunal do crime'. Os policiais foram até o local, um barraco no Bairro Caiobá, e encontraram o casal. A jovem e o homem disseram ser namorados, mas ele confirmou que estavam ali porque a companheira seria julgada por uma facção. Conforme o registro policial, o suspeito falou também que a jovem tinha sido levada para o barraco na manhã de quarta-feira por dois homens em um carro e que recebeu ordens de presidiário para mantê-la em cárcere. Ainda segundo o boletim de ocorrência, a jovem seria de facção criminosa rival dos presidiários que a teriam mandado sequestrá-la. Ela falou apenas que era namorada do homem, se negando a dizer qualquer coisa relacionada com o cárcere. A pistola apreendida estava com 9 munições. Segundo a PM, o casal tem ficha criminal. Eles foram autuados por porte ou posse de arma ilegal de uso restrito e associação criminosa.