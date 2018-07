"Jardim Novos Estados" Casal é rendido e roubado dentro do quarto de motel na Capital "O homem e a namorada foram obrigados a permanecerem no banheiro durante o roubo"

Casal foi roubado por bandido armado dentro de um quarto de motel, por volta das 21h de ontem, domingo (22), na Avenida Cônsul Assaf Trad, no Jardim Novos Estados, região Norte de Campo Grande.

Conforme boletim de ocorrência, homem de 60 anos contou que ouviu um barulho próximo ao seu veiculo e quando abriu a porta do quarto para verificar o que estava acontecendo, foi empurrado e rendido por um rapaz armado com faca de pão pedindo a carteira e o celular. A vítima chegou a ser ferida nas mãos pelo criminoso.

Na sequência, o homem e a namorada foram obrigados a permanecerem no banheiro durante o roubo. O bandido ainda vasculhou o carro Renault Clio da vítima e fugiu levando o aparelho celular, cartão de banco, bebida e dinheiro.

A faca usada no crime foi localizada pelo proprietário do motel e levada à delegacia. Toda a ação foi registrada por câmera de segurança e as imagens podem ajudar a polícia durante as investigações. O suspeito ainda não foi identificado. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.

