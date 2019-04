PERSEGUIÇÃO Casal fica em estado grave ao ser atropelado por ladrões em fuga Roubo aconteceu horas antes na Vila Bandeirantes

Moto de casal encostada em poste, carro roubado ao lado e equipes do Corpo de Bombeiros Foto: Divulgação/Batlhão de Choque

Um casal ficou gravemente ferido após ser atropleado por um veículo Hyundai Creta, na noite de ontem (28), no bairro Jardim Colibri em Campo Grande. Conforme a polícia, dentro do carro estavam dois criminosos que fugiam de perseguição policial feita pelo Batalhão de Choque, e durante a fuga os suspeitos acabaram atropelando o casal que seguia em uma moto.

Segundo a polícia, o Hyaundai branco havia sido roubado na rua Marechal Floriano, quase no cruzamento com a rua Brilhante, na Vila Bandeirantes. Após a policia ser acionada, rondas foram realizadas até que os suspeitos foram localizafos na região sudoeste da Capital, ao notarem o veículo policial iniciaram tentativa de fuga.

Em fuga, o suspeito que conduzia o veículo roubado, acabou perdendo o controle fa direção, colidiu na moto do casal ferido e em seguida colidiu contra um muro. A polícia informou ainda, que o um dos ocupantes da moto teve fratura exposta.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender as vítimas, que foram encaminhadas para uma unidade de saúde. No local foram presos o condutor do veículo e um passageiro. Com a dupla foi encontrada uma arma de fogo.