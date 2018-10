Tragédia Casal morre após colisão entre caminhonete e motocicleta Familiares das vítimas disseram à polícia que o casal iria para Sidrolândia

Moto ficou completamente destruída com a batida Foto: Maicon Junior e Olimar Gamarra/reprodução

O casal Josiane da Silva Rodrigues, 26 anos e Wallison Adriel da Silva, 27 anos, residente na cidade de Ivinhema, morreu após batida com uma caminhonete GM/S-10, na noite deste sábado, dia 20 de outubro, no quilômetro 322, da rodovia BR-267, entre Rio Brilhante e Maracaju. O rapaz iria para Campo Grande prestar etapa do concurso da Polícia Militar.

Segundo informações do site Rio Brilhante em Tempo Real, as vítimas estava de motocicleta e a suspeita da polícia é que o motorista da caminhonete invadiu a pista contraria e atingiu o casal.

Wallison e Josiane morreram no local. O motorista da caminhonete abandonou o veículo no local e fugiu. Até o momento ele não foi identificado.

Familiares das vítimas disseram à polícia que o casal iria para Sidrolândia onde dormiria na casa de uma tia de Wallison. Neste domingo o rapaz estaria em Campo Grande passar pelo exame psicotécnico do concurso da Policia Militar.

Os corpos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) de Dourados e depois serão levados para Ivinhema. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.