BR-463 Casal morto em acidente na BR-463 teria sido atingido por carro

Foto: Osvaldo Duarte

O acidente registrado nesta manhã (4), na BR-463 altura do KM-60, próximo ao trevo de Laguna Carapã, terminou com a morte de um homem identificado como Laércio Luiz de Oliveira, 57 anos, e de uma mulher ainda não identificada pela polícia.

Agentes da Polícia Civil e Rodoviária Federal estão no local e acreditam que o acidente possa ter sido provocado por outro veículo. Não há indícios de queda no local. As vítimas teriam sido arrastadas por mais de 40 metros.

Eles seguiam em uma motocicleta Traxx 50 cilindradas de cor vermelha, que acabou parando embaixo do guard rail da rodovia.

O caso será investigado.