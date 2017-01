Fonte de renda Casal 'negociador' é preso após deixar cair arma em acidente de trânsito "A polícia suspeita que o casal agia entregando chips em presídios"

Foto: Reprodução/Fatima News

Nesta segunda-feira (2), Josimar Viana Ramos (22) e Érika Cunha de Oliveira (23), foram presos após se envolverem em um acidente. O casal é acusado de comandar um esquema de tráfico, roubos e entrega de chips, drogas e outros pertences no presídio de Fátima do Sul, município a 237 quilômetros da Capital.

De acordo com o registro, a equipe da Polícia Militar foi até o centro da cidade, onde teria ocorrido um acidente com uma motocicleta e o piloto teria fugido, abandonando uma arma de fogo no local. Pelas características, os militares chegaram até o suspeito, que estava se escondendo. Érika, também envolvida no acidente, foi encaminhada ao hospital.

À Polícia o rapaz disse ser usuário de drogas e estava no local para comprar entorpecentes. Ele ainda confirmou ter comprado droga na residência outras vezes. Na casa, os policiais encontraram um carregador da pistola deixada por Josimar no acidente e drogas, além de um caderno de contabilidade e números de telefones com valores de vendas.

Discorre ainda que na residência foram encontrados chips de celular que, conforme mensagens de texto seriam entregues no presídio. Um celular, roubado na manhã do mesmo dia, também foi encontrado na residência e teria sido trocado por entorpecente. O casal recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia após atendimento médico.

O caso foi registrado como porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e falta de permissão para dirigir.