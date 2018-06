BR-163 Casal que viajava a procura de casa para mudança morre na BR-163

Um casal morreu devido a um acidente de trânsito ocorrido na última segunda-feira, dia 25 de junho, no km-669 da rodovia BR-163, proximo à cidade de Rio Verde de Mato Grosso, na região do Panranal.Elton Paiva dos Santos, 25 anos, e Luzia Alves Arruda dos Santos, 28, seguiam em um veículo GM/Montana em sentido a Coxim, quando morreram devido a um capotamento.

De acordo com a polícia, Elton teria perdido o controle da direção do veículo que saiu da pista e capotou. Elton morreu no local e Luzia chegou a ser socorrida, porém chegou sem vida ao hospital municipal de Rio Verde.

De acordo com o site O Pantaneiro, o casal que morava em Anastácio, seguia para Coxim para procurar uma casa. Elton havia conseguido um emprego na cidade em que se mudaria.