Acidente Casal se fere em acidente entre moto e caminhonete na 262 Homem foi socorrido com suspeita de fratura e mulher reclamava de dores

Foto: O Pantaneiro

Casal se feriu em acidente de trânsito ocorrido entre o final da tarde e o início da noite de ontem, na rodovia BR-262, em Dois Irmãos do Buriti, perto da rotatória que dá acesso ao distrito de Palmeiras. As vítimas, um rapaz de 22 anos e uma jovem de 25 anos, estavam em uma moto que colidiu com caminhonete durante tentativa de ultrapassagem, conforme informado pela polícia e Corpo de Bombeiros.

Eles transitavam em uma Yamaha Factor 150, quando fizeram a ultrapassagem de um caminhão, no entanto, em seguida atingiram a traseira da caminhonete ocupada por uma família que seguia de Campo Grande para Miranda. Com o impacto, o casal foi atirado ao solo e teve alguns ferimentos, mas nenhum deles grave.

De acordo como foi divulgado pelos bombeiros, o piloto da moto foi socorrido com suspeita de fratura na clavícula direita e escoriações no pé esquerdo. A mulher teve algumas escoriações e reclamava de dores na região lombar. Ambos foram resgatados e encaminhados para atendimento médico. Autoridades acreditam que o sol tenha atrapalhado a visão do piloto da moto, resultando no acidente.