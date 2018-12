Dom Antônio Barbosa Cearense é baleado ao tentar defender amigo em roubo na Capital A bala atraveessou uma perna e atingiu até a outra

Um homem, natural do Ceará, de 32 anos foi atingido a tiros durante tentativa de roubo, na noite de ontem, domingo (9), no Bairro Dom Antônio Barbosa, em Campo Grande.

A vítima vive em Campo Grande há 4 meses, veio para trabalhar na cidade, segundo o registro de ocorrência, o cearense estava em um bar, no Bairro Dom Antônio Barbosa, na companhia do patrão e um amigo, quando um homem armado chegou e tentou roubar uma corrente de ouro do colega.

O cearense reagiu para defender o amigo e acabou atingido com disparo de arma de fogo na altura do joelho direito. A bala atingiu a outatravessou uma perna e atingiu a outra perna também. A vítima foi socorrida pelo colega e levada para o posto de saúde do Bairro Coophavila II, mas devido a gravidade seria transferida à Santa Casa.

Fonte: Campo Grande News.