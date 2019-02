HOMICÍDIO "Chamou minha filha de vagabunda", disse homem suspeito de matar enteado Filho teria dito "mãe" antes de morrer, conforme depoimento

Vítima de 19 anos não resistiu e morreu nos braços da mãe Foto: Reprodução/O Pantaneiro

Maurício Marques, de 35 anos, foi preso nesta quarta-feira (6) em Campo Grande após confessar ter matado o enteado Manoel Roja de Lima, 19 anos, no município de Aquidauna.

O caso aconteceu no dia 27 de janeiro. Segundo o delegado Eder Oliveira Moraes, titular da Primeira Delegacia de Polícia do município, o suspeito, contou em depoimento, que a discussão começou após o enteado ter chamado a sua filha de “vagabunda”.

Segundo informações do site O Pantaneiro, Maurício contou, que estavam na casa ele, a mãe da vítima e o enteado, com quem morava há cerca de um ano. No dia do crime, a filha de Maurício e mais um casal de amigos da família participavam de uma confraternização no local.

A filha de Maurício, casada, teria brigado com o marido e estava sozinha na casa do pai. Ela e o casal de amigos saíram à procura do marido e deixaram o local. Maurício e o enteado permaneceram na casa e continuaram a ingerir bebidas alcoólicas.

Em certo momento, Manoel teria chamado a filha do autor de “vagabunda”. Com isso, Manoel teria esfregado um boné na cara de Maurício, dado um chute nas costelas, que ocasionou lesões também nos joelhos e cotovelos. Momento em que Maurício pegou a faca de açougueiro, com lâmina de 30 cm e golpeou o rapaz. Ele ainda alegou aos policiais que a vítima era violenta e agressiva, principalmente com a mãe.

TESTEMUNHAS

O delegado disse que a mãe da vítima também foi ouvida. Ela teria confirmado, dizendo que seu filho havia, de fato, dito palavras ofensivas sobre a filha. Segundo a mãe da vítima, Manoel, morreu em seus braços, o filho teria dito "mãe" antes de morrer, conforme depoimento.

A companheira do autor também disse que na casa estavam duas netas que teriam presenciado o crime, uma de 7 e outra de 9 anos.

PRISÃO

A prisão preventiva Maurício Marques já havia sido decretada no dia 4 de fevereiro e na tarde de ontem (6) ação conjunta entre a Polícia Civil de Aquidauana e a Especializada da Capital cumpriu o mandado judicial. O autor já está no estabelecimento prisional de Aquidauana e encontra-se à disposição da Justiça. (Com informações de O Pantaneiro).