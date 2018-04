Coxim ‘Chapolin’ morre em troca de tiros após cerco policial "Chapolin tinha várias passagens e é suspeito de muitos crimes como tráfico de drogas"

Wesley Ferreira Valente, de 28 anos, mais conhecido como ‘Chapolin’ Foto: Reprodução/ Edição MS

Wesley Ferreira Valente, 28, o traficante mais conhecido como ‘Chapolin’, morreu no início da manhã de hoje, sexta-feira (27), em Coxim, após atirar contra policiais da Rotai (Rondas Ostensivas e Táticas do Interior), que auxiliavam a Polícia Civil no cumprimento de vários mandados de busca apreensão e prisão.

Segundo o noticiado pelo site Edição MS, ao se aproximarem da casa de Chapolin, no bairro Nova Coxim, ele teria começado a disparar, e os policiais revidarem.

De acordo com o site, ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do Hospital Regional Álvaro Fontoura. Chapolin tinha várias passagens e é suspeito de muitos crimes como tráfico de drogas.

A polícia também tem a informação de que ele estaria integrando uma facção criminosa.

Entre os crimes já praticados, o primeiro ocorreu em 2011, suspeito de participar da tentativa de furtar o cofre do agiota Manoel Teodoro, o Neto, que estava preso pela morte de um pedreiro.

Chapolin também respondia por roubo em Coxim, além de furto e crime em Campo Grande. A maioria dos roubos praticados por ele era com violência, fazendo uso de armas. O jovem também ficou conhecido no meio policial por fazer ameaças contra os agentes.