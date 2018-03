Chefe do Estado Maior Geral da PMMS realiza visita e palestra aos policiais militares de Ponta Porã

Na manhã dessa quarta-feira (08/03), o chefe do Estado-Maior-Geral da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, coronel PM Paulo Rogério de Carvalho Silva, juntamente com o tenente-coronel Anderson Rezende Diniz (PM-2) e o tenente-coronel PM Marcelo Cansanção Silveira (Diretoria de Sistemas e Gestão da Informação), realizaram uma palestra para os policiais militares do 4º Batalhão de Polícia Militar e aos alunos do Curso de Formação de Cabos (CFC) e do Curso de Formação de Sargentos (CFS).

Foram apresentadas as comissões criadas para estudar vários assuntos, visando aprimorar a bagagem técnica da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul (PMMS), tais como: regulamentação dos procedimentos operacionais padrão, elaboração de estudo para reforma e ampliação de quartéis, elaboração de plano diretor de tecnologia da informação, atualização do planejamento estratégico do quadriênio 2019-2022 sobre ingresso continuado de novos policiais militares, dentre outros.

O chefe do Estado-Maior-Geral, seguindo a linha de pensamento apresentada em suas visitas, destacou a importância de se realizar planejamentos a longo prazo dentro da instituição, visando fornecer melhores condições de trabalho para a tropa.O chefe do Estado-Maior-Geral parabenizou todas as policiais militares pela comemoração do dia da mulher, destacando a dedicação destas mulheres e a importância do serviço que elas prestam à corporação, além de serem exemplo de força e coragem.

Ao final dos trabalhos, o comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar, o tenente-coronel PM Carlos Magno da Silva foi homenageado pelos serviços prestados no comando da referida unidade.

O Comandante-Geral da PMMS, coronel Waldir Ribeiro Acosta não pode estar presente, pois estava na reunião nacional dos Comandantes-Gerais das Polícias Militares do Brasil, porém frisou que “é de grande importância essas palestras para que a corporação tome conhecimento dos trabalhos que estão sendo realizados, na busca de melhorias para a instituição, para melhor atendermos a população”.

Também destacou o trabalho de grande relevância que as policiais realizam, mostrando que elas orgulham a Polícia Militar e toda a sociedade. Às policiais militares, meus sinceros parabéns, declarou o Comandante-Geral.