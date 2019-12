RIO DE JANEIRO Chefe do tráfico de drogas da Cidade de Deus é preso pela PRF Prisão foi realizada durante uma abordagem na Niterói-Manilha

Alcides Francisco da Silva é conhecido como 'Óleo' Foto: Divulgação

Uma abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta terça-feira, resultou na prisão de um homem apontado como chefe do tráfico de drogas da Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio. O caso aconteceu durante uma ronda no km 308 da BR 101, no sentido Campos, na via Niterói-Manilha (BR-101), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do RJ.

Segundo a corporação, um dos ocupantes apresentou um documento que parecia ser falso. Ao realizar uma pesquisa nos sistemas de segurança, constataram que o suspeito era Alcides Francisco da Silva. O homem fazia parte da lista do Portal dos Procurados e possuía três mandados de prisão por homicídio e tráfico de entorpecentes. Além disso, faz parte da liderança de uma facção criminosa e tem como apelido "Óleo da CDD".



O Portal dos Procurados oferecia uma recompensa de R$ 5 mil para informações que levassem à prisão do criminoso. A ocorrência foi encaminhada a 72ª DP (São Gonçalo).

OPERAÇÕES COM FUGAS

Nesta segunda-feira (02), diversos traficantes foram flagrados durante uma operação da Polícia Militar. Os criminosos foram vistos em diversas localidades da comunidade atentos e correndo armados por causa da presença da polícia, que realizaram a ação para coibir ações de criminosos na comunidade. Na ocasião, um suspeito foi morto, outro baleado e preso e uma terceira pessoa foi atingida e liberada.

Em novembro, no dia 21, traficantes foram flagrados fugindo de policiais militares por dentro de uma área de mangue. O caso aconteceu quando o 18º BPM (Jacarepaguá) fazia uma operação na região. Nas imagens, foi possível ver três homens, alguns armados, se rastejando pela lama, na localidade conhecida como Brejo.

Ainda em novembro, no dia 25, um dos gerentes do tráfico de drogas da comunidade foi morto durante uma operação da Polícia Militar. Conhecido como Trovão, ele foi encontrado ferido na localidade conhecida como Karatê, foi socorrido para o Hospital Lourenço Jorge, mas não resistiu. Segundo a Polícia Militar, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) realizaram a ação para combater o tráfico de drogas a partir de denúncias sobre criminosos presentes em um evento de música não autorizado que ocorria na região.