'banho de sol' “Chimbinha” do PCC é encontrado enforcado em presídio 'O corpo foi achado por volta de meio-dia de ontem'

Foto: Reprodução

Integrante da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital), Divino Ferreira, 28, o “Chimbinha”, foi encontrado morto por enforcamento na PED (Penitenciária Estadual de Dourados). O corpo foi achado por volta de meio-dia de ontem, terça-feira (20) no pátio do raio II do presídio, onde ficam detentos ligados às facções criminosas.

De acordo com o boletim de ocorrência, Divino estava pendurado em uma grade, no pátio do pavilhão. Provavelmente tenha sido morto durante o banho de sol. O caso foi registrado na Polícia Civil como morte a esclarecer, mas o corpo possuía sinais de violência, o que afasta a possibilidade de suicídio.

Condenado por tráfico de drogas, Divino Ferreira tinha sido transferido de Ponta Porã para Dourados na sexta-feira (16). A Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) ainda não se manifestou sobre a morte do detento.