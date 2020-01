VIOLÊNCIA Choro da filha 'salva' mãe de ser enforcada pelo companheiro com fios em MS Caso aconteceu essa manhã. O autor ameaçou a vítima caso ela fosse até a polícia

Mais de 4.500 mulheres foram assassinadas. O Disque 180 é nacional e orienta as mulheres em casos de violência Foto: Reprodução

Uma jovem de 20 anos procurou a polícia após ser enforcada por seu companheiro na cidade de Angélica, às 8h dessa quinta-feira (2), no interior de Mato Grosso do Sul. O suspeito tem 23 anos e teria enforcado a vítima com fios, além de desferir socos e chutes contra a jovem.

Segundo boletim de ocorrência, o autor inciou o enforcamento da companheira e só parou porque a filhinha do casal começou a chorar, momento em que o autor parou e fez ameaças a esposa, caso ela chamasse a polícia. Ela contou que no dia anterior havia sido agredida pelo rapaz. Não há informações se o homem foi encontrado e preso. As informações são do Midiamax.