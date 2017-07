Três Lagoas Churrasco na casa de casal termina com mulher agredida e homem esfaqueado "A mulher diz ter esfaqueado o esposo para se defender de agressão"

Depois de ser esfaqueado pela esposa, de 28 anos, um homem de 32 anos ficou gravemente ferido, segundo registro a esposa da vítima tentava se defender de agressão. O caso aconteceu no Jardim Violetas, por volta de 22h45 do domingo (16) em Três Lagoas, cidade distante 338 km de Campo Grande.

De acordo cominformações do boletim de ocorrência, a mulher contou que ela e o marido se reuniram na casa deles com amigos para fazer churrasco. O casal passou a tarde inteira consumindo bebida alcoólica, quando a mulher começou a conversar com um amigo deles que estava cuidando do churrasco.

Em seguida o marido teria ficado com ciúmes da conversa e quando a mulher foi no quarto do casal trocar a roupa da filha, o esposo a acompanhou. Percebendo que iria ser agredida, ela pegou uma faca de cozinha e colocou dentro da bermuda que estava usando.

Ao entrar no quarto, conforme relata a jovem, o homem a pegou pelo pescoço e disse que se descobrisse uma traição entre ela e o amigo, mataria os dois.

Novamente, quando ele apertou o pescoço da mulher, ela sacou a faca e golpeou o homem na barriga. Vendo que o marido ficou ferido, acionou o Samu (Serviço Móvel de Atendimento de Urgência) e a Polícia Militar.

Quando o homem foi socorrido, parte do intestino dele estava para fora, devido a facada que o atingiu. A mulher foi encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), com ferimentos no nariz, rosto, pescoço e braços.