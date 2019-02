CORUMBÁ Chuva e excesso de velocidade podem ser causas de acidente com mortes na madrugada Jovens morreram após colidir moto com traseira de caminhão

Moto foi retirada da rua depois de passar por perícia; para-choque do caminhão ficou amassado Foto: Reprodução/Diretos das Ruas/CG News

Lidiane Dias da Silva, de 22 anos, e o condutor da motocicleta que foi identificado somente como Gabriel, morreram na madrugada desta sexta-feira (15), em Corumbá, após bater a moto na traseira de um caminhão estacionado na rua Edu Rocha. A polícia suspeita que as vítimas seguiam em alta velocidade, chuva pode ter atrapalhado frear.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 4h55, no local tentaram socorrer as vítimas, mas eles já não respondiam. Com a pancada, a moto do casal ficou destruída. Segundo a equipe dos Bombeiros, os dois tiveram politraumatismos e sendo constatado óbito pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A polícia foi até o local, a perícia técnica deve avaliar as condições do acidente. Chovia muito no momento da batida.