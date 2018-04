Itaporã Ciclista não identificado é arremessado por 40 metros e morre na MS-156 Motorista do veículo envolvido não parou para prestar socorro

Por: Correio do Estado

Foto: Aislan Nonato/Ifato

Ciclista ainda não identificado morreu atropelado na noite de ontem, na rodovia MS-156, no município de Itaporã. A vítima já estaria caída na pista quando foi colhida por um automóvel Ford Fiesta prata, segundo testemunhas. O conduto do veículo não prestou socorro e fugiu do local.

De acordo com o site Itaporã News, a vítima foi arremessada a cerca de 40 metros do local de impacto, junto com a bicicleta. O homem não portava documentação alguma e nenhuma testemunha conseguiu identificá-lo. Ele trajava calça jeans, camiseta preta e chinelo. O caso é investigado.