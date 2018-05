Dourados Cidade controlada pela violência registra quatro roubos só na terça-feira "Quatro assaltos em intervalos de uma ou duas horas"

Quatro pessoas acabaram vítimas de assaltantes na terça-feira (8/5) em Dourados. As ações criminosas ocorreram em locais distintos do município no período noturno. Numa delas, uma mulher teria realizado o roubo.

Conforme o boletim de ocorrência, no início da noite jovem de 20 anos, residente na Vila Esperança, transitava de bicicleta pela rua Joaquim Alves Taveira, Jardim Guanabara, quando homem passou e puxou dela a bolsa. Na bolsa havia R$ 800 reais, documentos pessoais e cartões.

Poir volta das 22h, outro crime, na avenida Marcelino Pires, próximo ao Monumento ao Colono, uma adolescente de 16 anos se deslocava até a casa da tia na garupa de uma moto e ao descer e caminhar alguns metros, acabou abordada por uma mulher, que exigiu a entrega do aparelho de telefone celular.

Uma hora mais tarde, outro crime, na rua Toshinobu Katayama, por volta das 23h, dois jovens moradores no Jardim São Pedro seguiam pela via e acabaram roubados por dupla de moto. Do rapaz eles levaram o telefone móvel e da amiga dele, bolsa com documentos pessoais, cartões e aparelho celular.

Todos os casos acabaram registrados na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados e serão investigados.