Florianópolis Cinco corpos são achados em hotel de bairro de luxo Vítimas estavam em quartos diferentes e foram mortas a tiros, de acordo com o Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros encontrou cinco corpos nesta sexta-feira (6) e um hotel no bairro Canasvieiras, região turística de Florianópolis. As informações são do G1. O estabelecimento foi invadido por homens armados na madrugada, segundo testemunhas. Inicialmente, a corporação anunciou que se tratavam de seis vítimas, mas depois corrigiu a informação. O erro teria ocorrido porque havia seis pessoas no hotel no momento do registro da ocorrência, mas uma das funcionárias conseguiu fugir e acionou a Polícia Militar.

Quatro das vítimas pertencem à mesma família, de acordo com a polícia. Eles são de São Paulo, mas moram em Santa Catarina há cerca de 10 anos.

Os corpos foram encontrados em quartos diferentes do hotel, onde os criminosos também deixaram escritas de facções criminosas.

Não houve registro de disparo de arma de fogo, diz a reportagem. Segundo as primeiras informações, as vítimas teriam sido mortas por asfixia.

A polícia isolou o local e iniciou as investigações sobre o caso. Os nomes das vítimas não foram divulgados.

[Notícia em atualização]