Votação Cinco deputados federais dos MS votaram a favor da intervenção; Vander e Zeca votaram contra 'A sessão que definiu pela aprovação da intervenção federal no Rio de Janeiro'

Sessão durou mais de 7h Foto: Reprodução/Alex Ferreira

Cinco, dos sete deputados federais por Mato Grosso do Sul presentes na sessão que votou a intervenção militar na segurança pública do Rio de Janeiro, se posicionaram favoráveis a medida. Outros dois se mostraram contrários e Dagoberto Nogueira (PDT) não participou do ato.

Entre os presentes, Geraldo Resende e Elizeu Dionísio, ambos do PSDB, Tereza Cristina e Luiz Henrique Mandetta (DEM), além de Fábio Trad (PSD), disseram sim ao decreto autorizando que tropas federais do Exército passem a comandar a segurança daquele Estado.

Já os petistas Zeca do PT e Vander Loubet votaram contra a proposta.

A sessão que definiu pela aprovação da intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro durou mais de sete horas e terminou apenas na madrugada de hoje, terça-feira (20).

Ao todo, 340 parlamentares se posicionaram a favor da medida e outros 72 contrários. Houve uma abstenção.

Agora, o texto segue para a análise do Senado e deve ser analisado pelos senadores já nesta terça, em sessão prevista para ter início às 15h (MS).