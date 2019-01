BR-060 Cinco pessoas morrem em colisão entre dois carros na BR-060 Acidente ocorreu na manhã deste domingo (20), quando chovia bastante na região e havia nevoeiro.

Foto: Foto: Lúcio Alves

Cinco pessoas morreram em uma colisão entre dois carros na rodovia BR-060, entre Camapuã e Bandeirantes, na região norte de Mato Grosso do Sul, na manhã deste domingo (20).

Segundo informações preliminares do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SMAU) de Camapuã, quatro vítimas estavam em um carro com placas do município. São três homens e uma mulher.

A quinta vítima, um homem, estava no outro carro, com placas de Campo Grande. Essa vítima foi arremessada para fora do veículo em razão da violência da colisão, mesmo estando com o cinto de segurança.