Vila Piratininga Ciúmes causa briga entre namorado e amigo e um acaba cego "O homem conversava com a namorada dele"

Foto: Reprodução

André Luis Pereira da Costa de 35 anos, ficou ferido durante briga com outro homem que conversava com a namorada dele, na madrugada desta terça-feira (7), em Campo Grande.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, André chegava na casa da namorada, na Vila Piratininga, pouco antes da 1 hora e a viu conversando com outra pessoa. Ele então passou a agredir o homem e acabou esfaqueado.

Ferido, André foi socorrido por um irmão até a unidade de saúde da região e de lá transferido para a Santa Casa. Ele está com ferimento grave no olho direito e a informaação inicial é de que pode perder a visão deste lado.

O caso foi registrado como lesão corporal grave. Até a publicação desta reportagem nenhum suspeito havia sido identificado.