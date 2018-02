MS-162 Coliasão frontal; motociclista morre ao bater em Mercedes Benz 'Anderson é de Terra Roxa (PR) e estava em Dourados a trabalho'

Foto: Reprodução/Osvaldo Duarte

O motociclista Anderson Fagundes Marques, 33 anos, morreu depois de bater a moto que conduzia em um caminhão no km 18 da MS-162, na Picadinha, distrito de Dourados, a 233 quilômetros de Campo Grande. O acidente aconteceu na noite deste domingo (25).

Segundo informações do site Dourados News, o rapaz seguia em uma Honda NXR, quando acabou colidindo no caminhão Mercedes Benz conduzido por um homem de 47 anos que trafegava no sentido contrário. Com o impacto da batida, a vítima teve morte instantânea.

Anderson é de Terra Roxa (PR) e estava em Dourados a trabalho. As causas do acidente serão apuradas pela polícia.