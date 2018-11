Cabreúva Colisão carro e ônibus deixa duas pessoas feridas na Capital Os bombeiros tiveram que usar um alicate hidráulico para cortar a lataria e retirar a vítima com segurança

Foto: Reprodução/Emerson Arce/ TV Morena

Duas pessoas ficaram feridas na manhã desta segunda-feira (5) em um acidente de trânsito no bairro Cabreúva, perto do centro de Campo Grande. Carro e ônibus bateram na avenida Noroeste esquina com a rua Clemente Pereira.

Um homem de 31 anos, que estava no banco do passageiro do carro teve ferimentos leves, mas o motorista ficou preso nas ferragens. Os bombeiros tiveram que usar um alicate hidráulico para cortar a lataria e retirar a vítima com segurança.

A lateral do carro ficou destruída. Dentro do veículo havia garrafas de cerveja. Conhecidos das vítimas que não quiseram se identificar disse que minutos antes do acidente elas estavam em uma festa.