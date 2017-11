BR-262 Colisão entre caminhão carregado e ônibus deixa 14 feridos 'O ônibus seguia de Campo Grande para Três Lagoas e o caminhão, de Três Lagoas para Água Clara'

O ônibus ficou com a frente destruída Foto: Reprodução/JPNews

Uma colisão entre um ônibus da Viação São Luiz e um treminhão deixou cerca de 14 pessoas feridas. O acidente aconteceu na tarde deste domingo (12) no Km 18 da BR-262 em Três Lagoas. Não há registro de mortes.

Segundo as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, o ônibus seguia de Campo Grande para Três Lagoas e o caminhão, de Três Lagoas para Água Clara.

Os motivos do acidente estão sendo apurados. As informações é que o ônibus bateu na traseira do caminhão, que estava carregado com toras de eucalipto.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas socorreram as vítimas e a PRF (Polícia Rodoviária Federal) sinalizou a pista.

Os feridos foram encaminhados para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) ou para o Hospital Auxiliadora, em Três Lagoas. Entre as vítimas, há uma idosa, que sofreu fraturas no joelho.